El PSG paga la generosidad

No solo los goleadores y los autores de asistencias tienen una bonificación en su salario, también el responsable del penúltimo pase accede a esa prima, según reveló este lunes el diario L'Équipe.

Con esa medida, el técnico español aspira a que el egoísmo deje paso a las prestaciones colectivas y que el ego quede apagado en beneficio colectivo.

Y las cuentas le salen. Son muchos los jugadores que se suman al ataque y los goles se reparten más que en otros equipos. El año pasado, salvo Ousmane Dembélé, que consiguió 35 dianas, lo que contribuyó a que se hiciera con el Balón de Oro, el resto estuvo muy repartido.

Hasta nueve jugadores marcaron siete o más goles, una tendencia que parece prolongarse en la actual, cuando ya son seis los que han alcanzado esa cifra.

El técnico español no ha dudado en sacar pecho de esos números y en repetidas ruedas de prensa lo ve como un signo del espíritu que pretende insuflar al equipo, para él una de las recetas del éxito.

La distribución de primas al penúltimo pasador tiene un beneficiario claro, el portugués Vitinha, el motor ofensivo del equipo, que ya se ha apuntado trece de esas bonificaciones.

El luso, el futbolista que más balones toca en el equipo de media, ve recompensada así su labor en el centro del campo, tanto en la cualidad de relanzar el juego como en sus incorporaciones a la línea ofensiva.

Vitinha encarna bien la manera de jugar que el técnico español ha impuesto en el PSG, el dominio del juego desde la posesión del balón asentado en una presión asfixiante en el centro del campo.

Tras el portugués, Dembélé es el futbolista que más veces ha firmado el penúltimo pase, lo que demuestra que la filosofía de la generosidad ha calado en la plantilla.

El exatacante del Barcelona hizo en febrero pasado unas declaraciones polémicas, cuando tras una derrota contra el Rennes achacó a algunos compañeros falta de solidaridad.

"Tenemos que pensar más en el PSG para poder ganar partidos. Si queremos jugar solos no lo haremos", señaló. Unas palabras que generaron malestar entre sus compañeros y que el técnico desautorizó en conferencia de prensa.

El delantero ha firmado seis penúltimos pases en apenas 18 partidos como titular, en una temporada marcada por las lesiones que le han dejado durante meses enteros en el dique seco.