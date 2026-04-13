España e Inglaterra, revancha a revancha

Aquel duelo por el título mundial en la edición del 2023 celebrada en Australia y Nueva Zelanda, sellado con un inolvidable gol de Olga Carmona, fue el episodio culmen del que ya se ha convertido en un 'Clásico' moderno, pues en los últimos años ambos combinados se han visto las caras en distintas situaciones relevantes, la más reciente la final de la pasada Eurocopa de Suiza.

En aquella ocasión la gloria fue para las inglesas, que se impusieron en los penaltis negándole a España la ilusión de ganar el trofeo por primera vez tal como sucedió también la edición anterior, la del 2022, en la que fueron sus verdugas en cuartos de final al imponerse en la prórroga por 2-1 con un gol de Georgia Stanway.

Son los más destacados de un cara a cara que, al igual que en esta ocasión, también ha tenido episodios previos en Wembley como el que se vivió en la pasada Liga de Naciones, que terminó con derrota de España por 1-0 a pesar de que el equipo que dirige Sonia Bermúdez acabaría proclamándose más adelante campeón.

Todo queda ya atrás para una selección nacional que llega ilusionada al primero de los dos encuentros que afronta en esta ventana, el siguiente frente a Ucrania en Córdoba. Lo hace con un plantel de garantías al que se unen Irene Paredes, Mapi León y Esther González pero en el que no estarán por problemas físicos Laia Aleixandri y de Aitana Bonmatí, ganadora de las tres últimas ediciones del Balón de Oro.

Sin ellas aspira a afianzarse en el primer puesto, el que da acceso directo al Mundial, que comparten con la propia Inglaterra tras ganar en las dos primeras jornadas a Islandia en casa por 3-0 y a las ucranianas a domicilio por 1-3. Resultados contundentes que lo son menos que los cosechados por las británicas, quienes actualmente están por delante por diferencia de goles.

En el caso de estas últimas llegan con bajas como las de Aggie Beever-Jones, Ella Toone, Grace Clinton y Freya Godfrey, esta de última hora tras ser inicialmente citada, aunque recuperan a Beth Mead. Además entró en la lista Leah Williamson, pese a que lleva tiempo sin jugar con su equipo y será duda hasta última hora; Niamh Charles, que también regresa de lesión; la joven de 17 años Erica Meg Parkinson, del Valadares Gaia portugués; y Keira Walsh, quien de jugar alcanzaría el centenar de internacionalidades.

- Inglaterra: Hampton; Bronze, Williamson, Greenwood, Carter; Walsh, Stanway, Park; Hemp, Russo y James.

- España: Coll; Batlle, Paredes, Mapi León, Carmona; Patri Guijarro, Alexia, Vicky López; Mariona, Paralluelo, Pina.