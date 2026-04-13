Lesión muscular de Abel Ruiz deja a Stuani y a Echeverri como solución de ataque en Girona

El futbolista podría haber dicho adiós a la presente temporada, como el ucraniano Vladyslav Vanat, pichichi del equipo (10), por lo que Míchel Sánchez se queda con el uruguayo Cristhian Stuani como único delantero puro disponible, aunque también cuenta con reubicar en la punta de ataque al argentino Claudio Echeverri, cedido por el Manchester City en el mercado de invierno.

Abel Ruiz fue cuestionado la temporada pasada por su rendimiento, mientras que en la presente sólo ha podido sumar nueve participaciones y 178 minutos en LaLiga EA Sports por culpa de las lesiones.

La lesión de Vanat en la victoria de la semana pasada contra el Villarreal (1-0) le había abierto la posibilidad de tener minutos e incluso de ser titular en este tramo final de curso, pero en el empate del viernes contra el Real Madrid en el Bernabéu (1-1) sufrió el enésimo contratiempo en forma de lesión.

El Girona pagó alrededor de diez millones al Sporting de Braga por Abel Ruiz en 2024, pero hasta la fecha no ha podido responder a las expectativas por la falta de gol -cuatro en dos temporadas- y de continuidad.