Liga de Quito-Mirassol, choque de ganadores por el Grupo G

Mientras Liga doblegó el martes pasado por 0-1 al Always Ready, en El Alto de Bolivia, el Mirassol derrotó por 1-0 al argentino Lanús en su histórico primer partido por la Libertadores.

Liga recurrirá a su experiencia en su vigésima tercera participación en la Libertadores, que ganó en 2008, contra el debutante absoluto, que logró el año pasado su clasificación a la Libertadores en el torneo brasileño.

El partido también supone el duelo de entrenadores brasileños, pues Tiago Nunes dirige desde el año pasado al Rey de Copas, y Rafael Guanaes al Mirassol.

Si bien los resultados en la liga profesional ecuatoriana continúan sin convencer a los fanáticos de Liga, Nunes guarda la esperanza para repetir la victoria.

Para el partido de mañana, martes, Liga echará de menos a su líder en defensa, el haitiano Ricardo Adé debido a una lesión.

Por lesiones o bajo rendimiento, Nunes no encontró todavía la alineación ideal, a pesar de contar con jugadores que llegaron como figuras para la actual temporada, como el brasileño Deyverson, el paraguayo Rodney Redes y el peruano Jesús Pretell.

Por su parte, el Mirassol dio un salto espectacular en su debut en la Libertadores imponiéndose en su estadio Municipal José María de Campos Maia sobre Lanús, con gol de su defensa derecho Igor Formiga.

Guanaes planificará una propuesta en la que sus dirigidos puedan dosificar energías en su debut en la altura de los 2.850 metros sobre el nivel del mar de la capital ecuatoriana.

En el campeonato brasileño Mirassol ganó en el arranque por 2-1 a Vasco da Gama, empató tres encuentros y los últimos seis encuentros fueron derrotas.

Por la undécima fecha, el sábado pasado cayó de local por 1-2 ante el Bahía, por lo que el Mirassol se ubica en el último puesto de la tabla entre 20 equipos, con 4 puntos.

El partido de la segunda fecha del Grupo G se disputará este martes desde las 21.00 horas local (02.00 GMT del miércoles) en el estadio Rodrigo Paz Delgado, con arbitraje del peruano Roberto Pérez, asistido desde el VAR por su compatriota Joel Alarcón.