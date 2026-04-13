Preocupación por la rodilla del 'Cuti' Romero

El capitán de los 'Spurs' tuvo que marcharse del campo a los 70 minutos tras un choque con su portero, Antonin Kinsky, motivado por un empujón del delantero del Sunderland Brobbey.

El posible problema en la rodilla preocupa mucho tanto en el club, que se está jugando no descender al Championship (Segunda división inglesa) en las seis últimas jornadas del campeonato, como en la selección de su país, donde se espera al 'Cuti' con vistas al Mundial en el que defenderá el título logrado en Catar 2022.

Como internacional, acumula los cuatro títulos logrados por la Albiceleste tras la llegada de Lionel Scaloni como seleccionador (además del Mundial, las Copas América de 2021 y 2024 y la Finalissima 2022).

"No sabemos aún el alcance", dijo Roberto De Zerbi tras la derrota contra el Sunderland. "Tenemos que verlo en los próximos días. Espero que no sea nada grave, porque es un futbolista crucial para nosotros. Es un buen tipo y un gran jugador, con una gran personalidad, y le necesitamos para acabar la temporada y conseguir nuestro objetivo".

Romero, campeón de la Liga Europa en 2025 con el Tottenham, apenas se ha perdido un par de partidos por lesión esta temporada, pero sí ha estado ausente en diferentes periodos por las dos tarjetas rojas que ha recibido, además de otro encuentro que se perdió por acumulación de amarillas.