Slot: "Es muy difícil, pero no imposible"

Los 'Reds', que se juegan en esta Liga de Campeones su única opción de ganar un título esta temporada, perdieron la ida en París por 2-0, aunque el resultado pudo ser mucho más abultado si los de Luis Enrique hubiesen estado más acertados de cara a portería.

"Hemos demostrado muchas veces esta temporada que en los grandes partidos podemos jugar muy bien. En el tiempo que llevo aquí, en 49 partidos hemos marcado dos goles o más. No todos han sido contra el PSG, lo sé, pero eran rivales fuertes", destacó.

"Tengo el convencimiento de que podemos hacer algo especial mañana, pero tiene que ser muy, muy, muy especial, porque ellos son los campeones de Europa. Es muy difícil, pero no imposible", añadió el técnico holandés en la rueda de prensa previa al choque.

En la ida, el Liverpool fue dominado completamente por el equipo parisino, que además ya le eliminó el año pasado en Anfield en una agónica tanda de penaltis definida por un fallo de Darwin Núñez.

"Nuestra aproximación al partido no va a ser muy diferente mañana a lo que fue en París. Nunca le voy a pedir a mi equipo que juegue en bloque bajo durante noventa minutos. Presionamos muy alto en varias ocasiones, pero en siete u ocho de esos momentos les dejaron mano a mano contra nuestro portero. El plan mañana será asumir riesgos, pero para recuperar la pelota tienes que presionar", manifestó.

Si el Liverpool no elimina al PSG, cumplirá una temporada en blanco y se quedará con el único aliciente de pelear por clasificarse para la próxima edición de la Liga de Campeones.