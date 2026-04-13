Szoboszlai: "Es diferente cuando ellos pueden descansar entre la ida y la vuelta"

El centrocampista húngaro atendió este lunes a los medios de comunicación antes de que su equipo trate de remontar el 2-0 que arrastran del Parque de los Príncipes. Mientras que ellos jugaron el sábado contra el Fulham, jugándose la clasificación a la Champions del año que viene, los de Luis Enrique vieron su partido doméstico aplazado como favor por parte de su competición, para poder preparar con más tiempo el encuentro.

"Por supuesto que es diferente cuando ellos pueden descansar entre los dos partidos. Tienen más tiempo para recuperarse, para analizar el encuentro y para prepararse. Después de la ida nosotros tuvimos que preparar el encuentro contra el Fulham, jugamos hace dos días y ahora contra el PSG de nuevo. Algunos jugadores han tenido que jugar ambos partidos, así que sí, es una gran diferencia".

"No estoy aquí para decirle a la Premier que nos debería ayudar, ése no es el caso. Tenemos que lidiar con ellos y somos los suficientemente profesionales para hacerlo", añadió Szoboszlai.

Los 'Reds' necesitan remontar el 2-0 de la ida para seguir con posibilidades de ganar un título este año.

"Va a ser un partido diferente, haremos las cosas diferente y daremos todo lo que es posible. Si lo damos todo y no pasamos, aún podemos tener la cabeza alta. Pero todos saben lo que hay que hacer y de verdad que creo que hay una gran oportunidad mañana".