Arbeloa: "Ganar en Alemania no es un milagro para el Madrid"

En la víspera del choque frente al conjunto bávaro, al que el Real Madrid tiene que remontar un 1-2 de la ida si quiere estar en las semifinales de la Liga de Campeones, Arbeloa declaró que sus jugadores pelearán por una victoria y dejó claro que ganar en Alemania no es algo extraño para su equipo.

"No veo que tengamos que hacer ningún milagro. Si el otro día hubiésemos ganado, no habría sido una locura. Su portero (Manuel Neuer) fue el MVP y eso da una idea de lo que hicimos. Tenemos que hacer un gran partido a todos los niveles, pero nadie piensa que ganar en Alemania es un milagro para el Madrid", afirmó.

"Somos el Real Madrid y si hay algún equipo que puede pensar en remontar y ganar, somos nosotros. Somos un equipo que no se rinde nunca, el equipo de las 15 Copas de Europa. Tenemos algunos jugadores que en la ida no estuvieron al cien por cien y ahora lo van a estar. Nadie sabe con certeza lo que pasará en 24 horas, pero somos el Real Madrid y volveremos con nuestro escudo o sobre él", agregó.

Para Arbeloa, el Real Madrid tendrá que jugar un partido a un gran nivel "emocional, mental, táctico, técnico y físico" sin que haya fallos en algunos de esos aspectos porque, en ese caso, será difícil lograr la remontada.

"No nos vale estar al 99 por ciento. Tenemos que dar el máximo. Somos un gran equipo con grandísimos jugadores. Hay que mostrar gran personalidad. Estamos ante un grandísimo equipo que nos ganó la semana pasada y que está ante su gente con la confianza de que van a superarnos", añadió.

Arbeloa subrayó que el Bayern es "un gran equipo" que puede "mirar a los ojos" al Real Madrid por su historia, personalidad y mentalidad. Por eso, calificó el choque como, posiblemente, "una final anticipada" entre dos clubes que se respetan.

"Hay que mejorar muchos aspectos del juego. Es importante meter las ocasiones. No creo que vayamos a tener tantas como en la ida. En estos partidos si eres capaz de marcar aumenta la confianza. Tenemos que marcar si queremos ganar y pasar. Hay que jugar muy bien mañana", apuntó.

Preguntado por la maldición del Real Madrid, que nunca ha remontado en la Liga de Campeones una eliminatoria tras perder el choque de ida en el Bernabéu (sí lo consiguió en la Recopa en 1970), manifestó que la historia del club blanco se ha construido "a base de retos y desafíos que parecen imposibles".

"No sé cuantos equipos del mundo pueden decir que han ganado quince veces la Copa de Europa. Los jugadores creen, el club cree y los aficionados que me he cruzado, no hay ni uno que no me haya dicho que vamos a remontar. Nadie sabe lo que va a pasar mañana, pero el Real Madrid va estar presente en el campo, vamos a dar lo mejor de nosotros mismos", afirmó.

Finalmente, habló sobre las opciones que tiene para sustituir en el centro del campo al sancionado Aurelien Tchouaméni: "Tenemos muchas opciones y muchos jugadores que pueden jugar donde Tchouaméni. No sólo uno, varios: Camavinga, Thiago, Ceballos, Valverde... Estoy muy tranquilo.".

"Sé el once que vamos a poner mañana y me da mucha confianza. Estoy seguro de que desde el banquillo nos van a tener que ayudar. Va a ser un partido largo y de intensidad y los once que empiecen no van a ser los que acaben. Me siento privilegiado de la plantilla que tengo", agregó.