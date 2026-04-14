Cruzeiro y Universidad Católica protagonizan un duelo de urgencias en la Libertadores

El equipo brasileño, que demostró solidez contra el Barcelona de Ecuador en su primer encuentro, vive una realidad dual: en la liga local marcha decimoséptimo, inaugurando la zona de descenso con solo diez puntos.

Esta situación obliga a la Raposa a buscar el gol para afianzarse como candidato a los octavos de final, tras siete años fuera de la competencia.

En contrapartida, el optimismo parece haberse adueñado del banquillo de Cruzeiro desde el pasado 22 de marzo con la llegada del portugués Artur Jorge.

Desde entonces, el entrenador, quien hizo historia al darle su primera Libertadores al Botafogo, acumula tres victorias y una derrota al frente del cuadro azul.

A pesar de lamentar la baja de Kaio Jorge en el ataque, el técnico ha depositado su confianza en el colombiano Néiser Villarreal.

El ariete cafetero fue titular el fin de semana ante el Red Bull Bragantino y respondió con uno de los goles del triunfo (2-1), ganándose el puesto para el duelo internacional.

Del otro lado, los once dirigidos por el argentino Daniel Garnero llegan a Brasil con la necesidad imperiosa de sumar tras el traspié en su debut ante Boca Juniors.

Para los Cruzados, el reto es principalmente físico: aguantar el ritmo brasileño tras el desgaste de la victoria 3-4 ante Audax Italiano el sábado.

Si bien Garnero declaró en rueda de prensa que la competencia "recién arranca", también reconoció el peligro de volver con las manos vacías.

"Si vas a Brasil y arrancas perdiendo puede ser algo muy nefasto. Vamos a tratar de evitarlo", afirmó tras el duelo por la Liga chilena.

La buena noticia para el estratega argentino es el retorno del defensor Sebastián Arancibia, tras casi siete meses fuera por una pubalgia. El zaguero ya sumó minutos ante el Audax y se perfila como refuerzo en el Mineirão.

En contraste con su situación copera, la UC pisa fuerte en el torneo local, donde marcha tercera con 17 puntos, a solo uno del líder Colo-Colo.