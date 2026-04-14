El Valencia pone a su campo de entrenamiento el nombre de Ochotorena

La entidad anunció este cambio en el ‘Día Internacional del Portero’ como homenaje al exguardameta y miembro del cuerpo técnico fallecido en octubre del pasado año a quien califican como "leyenda" del club.

Ochotorena fichó por el Valencia en la temporada 1988-89 y en el siguiente ejercicio fue el portero menos goleado de la Liga, lo que le llevó a recibir el Trofeo Zamora y le abrió las puertas de la selección, con la que fue convocado para el Mundial de 1990.

En el acto en el que se descubrió la placa con el nombre de Ochotorena, que ya luce en el campo principal, ha estado presente la familia del exguardameta, el director general del Valencia, Javier Solís; el director general de fútbol, Ron Gourlay, y el director de la Academia VCF, Luis Martínez.

También estuvieron presentes el presidente de la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana, Salvador Gomar; el presidente de la Asociación de Futbolistas VCF, Fernando Giner; los exporteros del Valencia José Manuel Sempere y Jaume Domènech, así como la primera plantilla masculina, las porteras del Valencia Femenino y el departamento de porteros de la Academia VCF.

“A Ochoterena podríamos definirlo con sabiduría y humildad porque lo hizo siempre desde su saber estar y, sin duda, sería imposible devolverle a José Manuel todo lo que dio por el club”, indicó el director general, Javier Solís.

Por su parte, el hijo de Ochotorena, Andoni, reconoció que “ha sido un día muy emotivo en el que el Valencia ha honrado la memoria de Ochotorena. Desde ahí arriba estará muy orgulloso de que se haya puesto esta placa donde venía él todas las mañanas. La familia estamos muy agradecidos por este homenaje”.