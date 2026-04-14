Federación marroquí crea una unidad para captar y desarrollar nuevos talentos

La iniciativa fue anunciada por el director técnico de la FRMF, Fathi Yamal, durante una rueda de prensa organizada este martes en Rabat en la que presentó la nueva estructura de su departamento y su plan de trabajo futuro.

Yamal precisó que esta unidad, que integran técnicos marroquíes y extranjeros, opera en coordinación con equipos de campo para buscar talentos fuera de Marruecos y en todas las regiones del país, en colaboración con los entrenadores de las selecciones nacionales.

Una vez identificados y seleccionados los jugadores prometedores, de todas las edades, recibirán seguimiento técnico y formación.

"Suelen aparecer jugadores excelentes que brillan de forma esporádica y luego desaparecen porque no les prestamos atención. De ahora en adelante, se identificará a estos talentos y se les seguirá hasta su integración en las selecciones nacionales", afirmó.

La unidad, además, brindará apoyo técnico a todas las selecciones marroquíes de fútbol, tanto masculinas como femeninas y de todas las categorías de edad, y se coordinará con los clubes del campeonato marroquí y los centros de formación.

Según Yamal, el jugador es el eje de esta estrategia, que busca desarrollar talentos desde los seis hasta los 18 años en todo Marruecos, a través de escuelas locales de fútbol, competiciones regionales y con énfasis en la detección de promesas y la mejora de los formadores.

"Tenemos talento en Marruecos. Lo que falta es buscarlo en todas las regiones", subrayó Yamal, quien esta semana supervisó una campaña de prospección de jugadores menores de 13 años en todo el país, que resultó en la selección de 120 candidatos, de los que 96 destacaron por sus habilidades.

Este impulso llega tras el histórico cuarto puesto logrado por Marruecos en el Mundial de Catar 2022, lo que ha elevado las apuestas del Estado en la continuidad de ese nivel, con inversiones en infraestructuras de formación y estadios deportivos, entre otros.