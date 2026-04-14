Indep. del Valle-U. Central, un duelo de campeones locales por la Libertadores

El equipo Llanero debutó en la actual Libertadores con triunfo por 3-1 sobre Libertad, de Paraguay, y quedó como líder del grupo con destacada actuación del goleador colombiano Juan Manuel Cuesta y del argentino Francisco Solé, que junto a Yeiber Moreno anotaron los goles del triunfo.

Por su parte, el cuadro del Valle empató 0-0 en su visita al argentino Rosario Central, a pesar de jugar con un hombre menos por la expulsión del centrocampista Junior Sornoza, en el minuto 60.

El cuadro del Valle sostiene el buen rendimiento con el que cerró 2025 que selló con el título de la liga profesional ecuatoriana, por más que cambió al entrenador español Javier Rabanal con el uruguayo Joaquín Papa.

También reemplazó al goleador del equipo, el argentino Claudio Spinelli, con el paraguayo Carlos González, una de las figuras en la octava fecha de la Liga Pro de Ecuador y contrató, además, al extremo argentino Matías Perelló.

En la reciente fecha del torneo local remontó por 2-3 el partido que perdía por 2-0 frente al Deportivo Cuenca y conservó el liderato, con 19 puntos; además, dio descanso para la Libertadores al argentino Mateo Carabajal, al uruguayo Juan Viacaba, a los locales Daykol Romero y Layan Loor.

Entretanto, la Universidad Central, ganador del primer título del fútbol profesional venezolano en 1957, retornó el año pasado con un gran fuerza a la disputa de los torneos en Venezuela, pues completó un triplete: campeón del torneo Apertura, campeón de la Copa Venezuela y campeón absoluto 2025.

El cuadro venezolano dirigido por Daniel Sasso en el torneo local está a un punto del líder, Deportivo la Guaira, que tiene 23, pero perdió el domingo por 4-2 frente al Carabobo, por la undécima fecha.

Comandan en ataque al equipo, el colombiano Cuesta, con 8 tantos y cuatro asistencias, el venezolano Samuel Sosa, con 7 anotaciones y cuatro asistencias y Jovanny Bolívar, con 7 goles.

El partido se disputará en el estadio Banco Guayaquil, desde las 21.00 horas local (02.00 GMT del jueves), con el arbitraje del peruano Jordy Espinoza y desde el VAR asistido por su compatriota Joel Alarcón.