La UD Las Palmas confirma la lesión muscular del japonés Taisei Miyashiro

El atacante nipón, cedido al conjunto grancanario por el Vissel Kobe hasta el próximo 30 de junio, se lesionó al comienzo de la segunda parte del encuentro del pasado sábado ante el Málaga CF en el estadio La Rosaleda (2-0), y fue sustituido por Jonathan Viera.

Según el parte médico hecho público en la noche del lunes por la UD Las Palmas, "el jugador sufre una microrrotura en el isquiotibial izquierdo", aunque no precisa el periodo de baja, que será "según evolución".

Desde su llegada en el pasado mercado de enero, Miyashiro ha disputado once partidos con el equipo de La Liga Hypermotion, nueve de ellos como titular, en los que ha marcado cuatro goles.