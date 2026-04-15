4 victorias, 2 exhibiciones y el sufrimiento del Camp Nou del Atlético hacia la final

Lo solventó el conjunto de Diego Simeone, que ha sido liderado por los goles de Antoine Griezmann y las paradas de Juan Musso desde el primer encuentro en esta edición de la competición, el 17 de diciembre pasado frente al Atlético Baleares. Lo llevó al límite, al 2-3 final, con un penalti parado por el guardameta argentino cuando el marcador era de 1-3 en el minuto 80, pero con varias intervenciones más que evitaron un susto mayor al Atleti.

“Me voy bien, ha jugado gente que no lo hacía desde hace tiempo, no es fácil. Desde su actitud, compromiso me gustó el equipo. Es un partido muy importante, Juan Musso paró dos manos a manos muy buenos, permitió estar en el partido, la situación previa al gol pudimos resolverla mejor pero en el segundo tiempo tuvieron dos opciones buenas para empatarlo. Controlamos bien en todo momento el partido”, explicó ese día Simeone.

Dos de los tres goles fueron de Antoine Griezmann -el otro de Giacomo Raspadori, que un mes después fue traspasado al Atalanta-.

El atacante francés también firmó el triunfo de los octavos de final contra el Deportivo de La Coruña en Riazor (0-1). Su golazo de falta directa a la hora del partido marcó la diferencia y alivió al equipo rojiblanco en otro encuentro enredado. “Griezmann sigue teniendo esa magia que lo alimenta y que le sigue dando la ilusión de querer competir y seguir ayudando al equipo”, valoró entonces el técnico.

También fue crucial Griezmann en los cuartos de final contra el Betis, cuando apareció en el once por la indisposición de Julián Alvarez para comandar junto a Ademola Lookman, Álex Baena, Pablo Barrios y compañía un encuentro de altísimo nivel, impecable en ataque, con el que desbordó y goleó al Betis por 0-5 en el mismo escenario ahora de la final de Copa.

La victoria fue incontestable. Casi desde el principio y hasta el final. Un cabezazo de David Hancko en el minuto 12 desató la goleada, con el 2-0 de Giuliano Simeone, el 3-0 de Ademola Lookman en su debut, el 4-0 de Antoine Griezmann y el 5-0 de Thiago Almada. Al descanso ya vencía por 0-3 ante la frustración de su rival ante su afición. El Atlético avanzó a las semifinales.

“Fue un partido que se jugó bien. Seguramente, tuvimos muchísima más contundencia y eso facilitó todo lo que fue sucediendo durante el partido”, analizó el entrenador después.

En semifinales, el sorteo lo emparejó con el Barcelona. La ida en el Metropolitano, la vuelta en el Camp Nou. Más difícil todavía para el equipo rojiblanco, eliminado en la misma fase un año antes por el mismo oponente con una derrota por 0-1 en el Metropolitano.

Su partido de ida en casa, especialmente su primera parte, fue descomunal. Gol a gol, se impuso por 4-0 al descanso y al final. Del error de Joan García en una cesión atrás de Eric García al 2-0 de Antoine Griezmann, el 3-0 de Ademola Lookman y el 4-0 de Julián Álvarez. “Encontramos una energía en el estadio increíble. Y la vida es energía”, remarcó su técnico tras el encuentro, disputado el pasado 12 de febrero.

La vuelta sufrió el Atlético, al límite de la prórroga. Un ejercicio de supervivencia que resolvió con éxito en los 90 minutos por el 4-0 de la ida. Allí cayó por 3-0, con dos tantos de Marc Bernal y uno de Raphinha. En el tramo final, desde el tercer acierto en el minuto 72, ya no hubo más goles. A la final, este sábado contra la Real Sociedad. “Somos el Atlético, estamos destinados a sufrir, a llegar al límite siempre”, dijo Simeone entonces.