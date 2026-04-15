El Atlético, invencible en sus últimos nueve duelos contra la Real Sociedad

A hace cuatro años, el 19 de enero de 2022, en el Reale Arena, en los octavos de final de la competición del K.O., se remonta la última derrota del equipo de Diego Simeone con el conjunto donostiarra, que entonces se impuso por 2-0 con goles de Adnan Januzaj y Alexander Sortloth, este último ahora en las filas del Atlético para medirse a su exequipo, en el que jugó durante dos cursos, de 2021-22 a 2022-23.

No ha ganado la Real al Atlético desde entonces. Ni en el restante encuentro de 2021-22 (1-2), ni en los dos de 2022-23 (1-1 y 2-1), ni en 2023-24 (2-1 y 0-2), ni en 2024-25 (1-1 y 4-0), ni en esta temporada, con empate en el Reale Arena (1-1), el pasado 4 de enero, y con victoria local en el Metropolitano por 3-2, justo después de haberse clasificado los dos para esta final.

Son seis triunfos del Atlético y tres empates en sus precedentes más recientes entre ambos equipos, dentro de una tendencia desde que lo dirige Diego Simeone a lo largo de 31 enfrentamientos con la Real Sociedad, el más trascendente, sin duda, el que los enfrentará ahora en Sevilla.

En esa cantidad de partidos entre sí en los últimos 14 años, el dominio también es del Atlético, ganador de 19 de esos partidos por los seis que ha vencido la Real Sociedad (uno solo de los últimos 14 choques entre los dos y dos de los 17 más recientes), con seis empates también, dos de ellos concentrados en sus últimos cuatro partidos disputados entre sí entre la pasada temporada y la actual en el Reale Arena.

En los 15 justo anteriores a la llegada de Simeone al Atlético, a finales de diciembre de 2011, el balance era bien diferente, de 1999 a 2011, con ocho triunfos del equipo blanquiazul por cinco del rojiblanco y dos igualadas.