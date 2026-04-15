El Newcastle United ficha a la perla ecuatoriana Johan Martínez para 2027

Hasta esa fecha el joven continuará su progresión en el Independiente del Valle, donde ganó el título ecuatoriano sub-17 en diciembre de 2025, para posteriormente unirse al filial del conjunto inglés.

"Independiente del Valle tiene una sólida reputación de desarrollar jugadores y Johan se ha beneficiado de ello. Continuará su progresión allí y seguiremos en contacto con el club. Estamos contentos de haber conseguido al jugador", afirmó Ross Wilson, director deportivo del Newcastle, en el comunicado de la entidad.

A nivel internacional actualmente está jugando con Ecuador el Campeonato Sudamericano Sub-17 donde jugará las semifinales en la madrugada del jueves al viernes frente a Argentina.