El partido 39 del curso de la Real Sociedad, tras 18 victorias, 9 empates y 11 derrotas

No ha fallado en ningún choque en la Copa del Rey, con siete triunfos, dos como local y cinco como visitante, con 14 goles a favor y sólo tres en contra, pero sí ha sido más irregular en LaLiga EA Sports (Primera División), cuyo balance en este ejercicio arroja once encuentros ganados, nueve empates y once perdidos, con 49 goles a favor y 48 en contra.

Siete de sus 38 partidos los terminó sin goles en contra en su portería y nada más en tres no logró ningún tanto sobre el marco contrario.

Fuera de su estadio, donde se jugará el título de la Copa, la Real Sociedad ha sumado ocho triunfos en 20 salidas entre ambos torneos. Además, igualó cinco y perdió siete. Ha marcado 28 dianas a domicilio (11 en esta competición) y ha encajado 25, aunque sólo una de ellas corresponde al torneo del que disputa la final este sábado en Sevilla.

Su mejor racha de la temporada han sido cuatro victorias seguidas, conseguidas entre el 9 y el 25 de enero, cuando se impuso sucesivamente al Barcelona (2-1), al Celta (3-1), al Getafe (1-2) y a Osasuna en la tanda de penaltis (6-5, tras el 2-2).

En el lado contrario, su secuencia con más derrotas es de tres, del 30 de agosto al 19 de septiembre pasados.

La mayor victoria en este curso fue el 0-3 al Negreira en la Copa del Rey, el 28 de octubre, y su derrota más amplia fue el 4-1 que encajó contra el Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu, el 14 de febrero.

Su máximo goleador de la temporada es Mikel Oyarzabal, con 14 tantos. En concreto en la Copa del Rey, Beñat Turrientes ha sido el más productivo del equipo sobre la portería contraria, con tres aciertos.