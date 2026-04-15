La RFEF lamenta el fallecimiento de José Emilio Santamaría

A través de su cuenta de "X", la RFEF ha comunicado que "lamenta profundamente el fallecimiento de José Emilio Santamaría" y ha recordado su etapa en la selección española en donde fue técnico en el Mundial de 1982 y en los Juegos Olímpicos de 1968 y 1980.

Santamaría nació en Montevideo y llegó al fútbol español procedente del Club Nacional de Football (Uruguay). Con el Real Madrid logró 4 Copas de Europa, 1 Copa Intercontinental, 6 Ligas y 1 Copa de España.

"Fue internacional con Uruguay y España, disputando con estas selecciones las Copas del Mundo Suiza 1954 y Chile 1962, respectivamente", puso de relieve la Federación que concluyó el comunicado trasladando el pésame "a todos sus familiares y amigos" del hispano-uruguayo.

Con este comunicado, la RFEF se une a Real Madrid y RCD Espanyol, clubes en los que militó Santamaría, en sus lamentos por el fallecimiento del legendario futbolista y entrenador.