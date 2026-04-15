Matías Almeyda denuncia la "traición" y "doble cara" de la directiva del Sevilla

"Lo del Sevilla es la primera vez que me pasa. Siempre tuve proyectos largos. Lo de acá fue diferente porque un día antes de decirme que me tenía que ir me dijeron que me quedaba hasta el final. Esa traición del fútbol es la que no... Me duele. Esa gente ya no me puede mirar más", dijo en el canal de youtube 'Rádar Mundialista'.

Consideró el entrenador bonaerense que no le debieron decir que iba "a estar" si después le iban "a sacar" y que, por el contrario, si le hubieran dicho que no sabían si iba a seguir, entonces sí lo podían haber destituido.

"Si no, es como que es una doble cara, ¿no?", se preguntó Almeyda, quien reflexionó sobre los directivos del Sevilla y dijo que no cree "que no duerman bien" y que "hay gente ahí a la que no le interesa eso".

Comentó, entre otros asuntos, que en el Sevilla ha vivido "momentos muy parecidos" a lo que vivió en el River Plate argentino, "un gran club que está con problemas económicos, políticos y con una afición que espera que siempre gane el equipo: este no era un equipo formado para pelear títulos, sino para no descender, es la realidad", afirmó.