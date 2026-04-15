“Nos encanta el olor a césped recién cortado”, publica el Atleti tras eliminar al Barça

“Nos encanta el olor a césped recién cortado por la mañana”, lanzó el club en su cuenta oficial en la red social X, junto a una foto con un banderín de córner del campo y la palabra Atlético de Madrid de fondo en la pantalla 360 grados de la parte alta del estadio.

El césped del estadio Metropolitano estaba cortado a 26 milímetros antes del inicio del encuentro, dentro del baremo que exige la UEFA.

La publicación del Atlético parafrasea a una de las secuencias más recordadas de la película 'Apocalypse now' (1979), ambientada en la guerra de Vietnam, en la que el personaje interpretado por Robert Duvall dice: "Me encanta el olor del napalm por la mañana".

El Atlético de Madrid se clasificó este martes para las semifinales de la Liga de Campeones, pese a su derrota por 1-2 en el partido de vuelta en el Metropolitano, una vez que ganó en la ida en el Camp Nou por 0-2.