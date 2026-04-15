Unos 589 hinchas argentinos de Rosario Central entran a Paraguay para juego ante Libertad

Los aficionados entraron por vía terrestre en 11 autobuses por el puesto fronterizo de la ciudad de Puerto José Falcón, que limita con la argentina Clorinda, según un informe oficial.

La Policía acompañó la caravana hasta Asunción, la capital paraguaya, ubicada a unos 30 kilómetros del punto fronterizo.

Libertad, de rendimiento irregular en el torneo guaraní, recibirá este miércoles a las 19.00 hora local (22.00 GMT) al Rosario Central, que tiene como figura estelar al multicampeón con la selección argentina Ángel Di María.

El conjunto Gumarelo es colista de la llave H tras caer por 3-1 ante la Universidad Central de Venezuela, campeón vigente de la liga de su país y actual líder del grupo, mientras que el Canalla es segundo tras empatar 0-0 ante el ecuatoriano Independiente del Valle.

El partido en Asunción será el segundo que dispute Di María tras su retorno a una Libertadores dos décadas después de su primera y única participación, también con la camiseta del Rosario Central.