Víctor Gómez dice que pelearán por "el pase a semifinales" en su partido "más importante"

Tras el 1-1 de la ida en la ciudad portuguesa, el lateral derecho del Sporting de Braga destacó este miércoles en la sala de prensa del Estadio La Cartuja de Sevilla la trascendencia de este duelo ante el conjunto dirigido por el chileno Manuel Pellegrini y afirmó: "es el más importante que voy a tener en toda mi carrera deportiva y quiero conseguir el pase a semifinales".

El futbolista barcelonés, de 26 años y que debutó en 2019 en Primera División con el Espanyol, está en un gran momento futbolístico y manifestó que no les asusta el ambiente que habrá en La Cartuja, donde se espera un lleno absoluto con unos 68.000 espectadores.

"El estadio va a estar lleno. Pero si entras al campo con alguna duda de que el equipo no puede pasar, es una mentalidad errónea", declaró Víctor Gómez, quien consideró que tienen que "evadirse (de la presencia) de esos aficionados del Betis que van a animar a los suyos".

"Nosotros también tendremos a los nuestros, que nos van a ayudar cuando lo necesitemos", insistió el lateral derecho del Sporting de Braga, para quien su equipo debe de "tener personalidad y ganar el partido para estar en semifinales".

Recalcó que este partido también conlleva "una presión positiva" para el conjunto portugués, la de "querer demostrar y dejar en el campo" su "huella", además de "esa identidad" que han "creado en los últimos diez meses", y agregó que "el equipo sabe de lo que es capaz la gente que va a estar dentro del campo para poder estar en esas semifinales".