El América intentará seguir en zona de clasificación ante el campeón Toluca en 15ª fecha

Las Águilas, que atraviesan por una crisis de resultados, requieren los tres puntos para seguir dentro de los ocho mejores de la tabla que avanzan a la liguilla a tres fechas de que termine la fase regular.

El equipo que entrena el brasileño André Jardine tiene 19 puntos en el séptimo lugar de la clasificación, los mismos que el Atlas y el León, octavo y noveno, respectivamente, a los que supera por tener mejor diferencia de goles.

No será sencillo vencer al Toluca, monarca de los dos recientes torneos, que sólo ha perdido un partido en lo que va de esta campaña.

Los 'Diablos Rojos', que son dirigidos por el argentino Antonio Mohamed, ocupan el quinto puesto con 27 puntos, pero una victoria les permitiría aspirar a ascender hasta el segundo puesto, que hoy ocupa el Cruz Azul con 28 unidades.

El mismo día, La Máquina defenderá el escalón dos de la tabla cuando reciba al Tijuana, del uruguayo Sebastián 'Loco' Abreu, décimo de la clasificación con 18 puntos, que está urgido de ganar para aspirar a estar entre los ocho primeros.

En otro partido, el líder Guadalajara, del entrenador argentino Gabriel Milito, es favorito para vencer al Puebla, decimosexto de la competencia, que ya está eliminado.

El Tigres UANL, en el que juega Ángel Correa, campeón del mundo con Argentina, visitará al Necaxa con la misión de triunfar para seguir en la sexta posición.

En Monterrey, el Pachuca, tercer lugar, puede acabar con las aspiraciones de liguilla de los Rayados, del español Sergio Canales, que marchan en la posición 13 con 15 puntos.

Completa la jornada sabatina el duelo entre León y Juárez FC.

La decimoquinta jornada arrancará este viernes con dos partidos.

Los Pumas UNAM, del costarricense Keylor Navas, son favoritos para superar al San Luis y el Mazatlán chocará con Querétaro.

La actividad concluirá el domingo con el partido entre Santos Laguna, último de la tabla, y el Atlas, octavo.

- Partidos de la 15ª jornada del Clausura del fútbol mexicano:

. Viernes 17: San Luis-Pumas UNAM y Mazatlán-Querétaro.

. Sábado 18: Necaxa-Tigres UANL, Cruz Azul-Tijuana, Monterrey-Pachuca, Guadalajara-Puebla, León-Juárez FC y América-Toluca.