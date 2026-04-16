El estadio de La Cartuja cambia en horas toda su imagen para acoger dos competiciones

Hasta noventa operarios trabajarán toda la madrugada de este jueves al viernes, "sin descanso", explica Isabel Sánchez, secretaria general de la Junta para el Deporte, para que no quede rastro del partido entre el Betis y el Braga portugués.

Los operarios, ayudados por camiones y furgonetas, explican fuentes del estadio La Cartuja a EFE, van a trabajar contrarreloj puesto que la UEFA, ente organizador de la Liga Europa, tiene hasta las 5 de la mañana de este viernes para desmontar toda la cartelería, imágenes y demás elementos visuales, así como las zonas VIP y de aficionados que se han instalado dentro y alrededor del estadio sevillano.

A esa hora, ha detallado la secretaria general para el Deporte de la Junta, entran los equipos de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) con el objetivo de que, en muy pocas horas, el estadio tenga la imagen que necesita como sede de la final de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad.

Cambiarán todo: desde las vallas a los carteles pasando por las carpas y puestos de venta que hay en la zona para que los aficionados pasen las horas previas al encuentro y todo eso, han explicado fuentes de la gestión del estadio, será "en cuestión de horas".

Los operarios estarán, ha detallado Isabel Sánchez, en "en tareas de cambio de 'branding' y adecuación visual con una coordinación milimétrica para evitar solapamientos y garantizar que todo esté a tiempo".

El objetivo, ha abundado la alto cargo de la Junta, es que los aficionados sevillanos y portugueses no noten en el estadio que el sábado hay otro partido y que quienes acuden el fin de semana a La Cartuja no vean rastros del encuentro de este jueves.

Este 'cambio de piel' exprés obliga a desmontar también las zonas para VIP y aficionados que ha montado en la zona del Real Betis puesto, que han señalado fuentes de la organización a EFE, "todo el entorno del estadio debe quedar liberado para la nueva configuración del evento", la final de la Copa del Rey.

Cuando la imagen esté renovada por completo, este viernes a las 9 de la mañana y no quede rastro del encuentro de la 'Europa League', entrarán en juego los operarios de tráfico, que cambiarán la señalización de accesos aparcamientos y circuitos previstos para las dos aficiones que se ven las caras el sábado.

Esta operación exprés, destaca Sánchez, no es tan excepcional puesto que desde que hace siete años se reabriera La Cartuja, el espacio ya no solo funciona para grandes eventos deportivos, "sino también culturales de gran envergadura".

La Cartuja, ha destacado la secretaria general para el Deporte, tiene "capacidad para organizar grandes eventos y transformarse en horas para adaptarse a la necesidad de cualquier acto que se quiera celebrar allí".

Ejemplo de ello, ha añadido, son los torneos "de primer orden mundial" de tenis, pádel, la Copa del Rey, los partidos de la selección española o conciertos de música".

Sánchez recuerda cuando entró al estadio La Cartuja por primera vez hace siete años y señala que estaba "cerrado, sucio... Esta pedazo de infraestructura estaba abandonada y comenzamos a trabajar. Ahora echo la vista atrás y veo todo lo que se ha hecho".

El Estadio La Cartuja, señalan desde la Junta de Andalucía, "encadena siete años consecutivos con las mayores cifras de explotación de su historia y se consolida como una de las grandes infraestructuras deportivas y de eventos de España".

“La Cartuja no solo acoge grandes eventos, sino que demuestra una capacidad organizativa de primer nivel, capaz de transformarse completamente en cuestión de horas para responder a las exigencias de competiciones de máximo nivel", han subrayado las mismas fuentes.

Toda esta transformación y trabajo frenético ocurre en Sevilla, bromea la directora general para el Deporte, cuando en la otra punta de Sevilla, en el Real de la Feria, los caseteros ultiman también contrarreloj la Feria de Abril, que empieza en la noche del próximo lunes. Sevilla no para y el Estadio La Cartuja tampoco.