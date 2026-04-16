El Gil Vicente de Portugal ficha al uruguayo Martín Fernández hasta 2029

La contratación de Fernández, que ha estado jugando en el Gil VIcentecedido por el Boston River de su Montevideo natal, sigue a la anunciada hace una semana con su compatriota Agustín Moreira.

En declaraciones difundidas por el club, que va sexto en la clasificación de la Liga Portugal, el delantero uruguayo dijo estar "muy contento" por fichar por "un club muy lindo, que está en constante crecimiento".

Martín Fernández debutó con el Gil con una asistencia, pero no siempre ha sido titular en Portugal, donde el montevideano notó diferencias con respecto al fútbol de su país

"Es más rápido, más intenso, me costó adaptarme, pero es una adaptación normal que todos los futbolistas tienen al pasar a un fútbol tan grande como el portugués", dijo.

Y añadió: "El proyecto es seguir creciendo, al igual que el club, y aportar mi granito de arena para que el Gil Vicente sea mejor".

Además de Fernández, el Gil anunció el pasado miércoles el fichaje definitivo, también hasta 2029, del extremo Agustín Moreira, que se encuentra cedido por el Progreso.