Enzo Fernández, disponible tras su castigo

El centrocampista argentino se perdió el partido de cuartos de final de la FA Cup contra el Port Vale que ganaron por 7-0 y la derrota por 0-3 contra el Manchester City en Premier League después de que el club decidiera suspenderlo por dejar su futuro en el aire.

En varias entrevistas, el jugador argentino aseguró que, pese a tener aún varios años de contrato en Stamford Bridge, no sabe si seguirá la próxima temporada en el Chelsea y, aunque no quiso pronunciarse sobre un posible destino, afirmó que siempre le gustaría vivir en Madrid tanto a él como a su familia.

El jugador se disculpó con sus compañeros, pero el club no le levantó el castigo. Volverá este fin de semana con miras al partido contra el Manchester United, un duelo vital en la pelea por la clasificación a la Champions League.

"Enzo ha estado entrenando con normalidad", confirmó este jueves en rueda de prensa Liam Rosenior, que no quiso desvelar si el argentino será titular contra los 'Red Devils'. "Nunca os digo el once, así que sería una locura que os lo dijera con dos días de antelación ante un partido como este".