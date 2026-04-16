Johnny Cardoso: "Lo afrontamos como el partido de nuestra vida"

"No nos notamos favoritos. Es un partido único, una final, la Real también ha merecido llegar a la final de Copa. En una final puede pasar de todo, lo enfrentamos como el partido de nuestra vida", enfatizó en la zona mixta antes del entrenamiento vespertino del Atlético en Majadahonda.

El centrocampista está "muy ilusionado" por la final. "Es mi primera temporada en el Atleti y llegué aquí para tener grandes ilusiones, soñar con títulos y aquí estamos. Siempre soñé con días así", expuso.

"Vivir esto es un sueño y además compartirlo con personas, con jugadores y con esta afición, con futbolistas que siempre he tenido como ejemplo. Es una enorme alegría poder estar aquí", añadió el futbolista estadounidense, tras un curso marcado por las lesiones.

"Al final, las lesiones son cosas que muchas veces no podemos controlar, pero ahora me noto bien. Ya me olvido de eso y ahora tenemos la final, así que la mentalidad está en este partido", continuó Johnny, que se siente "muy bien, de verdad", incluso para formar de inicio en Sevilla si así lo decide Simeone.

También resaltó que el equipo está "físicamente muy bien" para el choque de este sábado.

"Sabemos que, si queremos conseguir grandes cosas, juegas muchos partidos. Estamos listos para lograr grandes cosas. Tenemos que hacer un esfuerzo más. Estamos preparados", proclamó.

"Al final, somos un equipo muy intenso y llevamos los partidos a tope, con toda la entrega y la intensidad dentro del campo. Estamos listos para disfrutar de esta final", aseguró.

Cardoso afirmó que Simeone "es un ejemplo" para él. "Me ha dado mucha confianza, es una persona que me viene enseñando mucho como atleta y como persona fuera del campo también es un placer compartir el día a día y aprender", añadió.

Y habló de Antoine Griezmann, ante una final "muy especial" para él. "Es una persona que fuera del campo me ha sorprendido un montón. Dentro del campo ya sabíamos lo que puede hacer y aportar. Al final, yo en mi vida disfruté mucho mirándolo y jugando y ahora todavía más", dijo.