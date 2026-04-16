Koeman alaba a Simeone por su "mérito" en Atleti y cree "exagerado" culpar al árbitro

Koeman ha atendido a los medios de comunicación en la rueda de prensa de presentación de la sexta edición del torno de golf benéfico Koeman Cup, que se disputará el 21 y 22 de mayo en el Club Golf de Barcelona en Sant Esteve Sesrovires, y que destinará todos los fondos recaudados a la Fundación Cruyff.

El seleccionador neerlandés valoró que no sabe si "el resultado final ha sido el más justo", pero elogió el trabajo del técnico argentino 'Cholo' Simeone: "Tiene mucho mérito aguantar tanto tiempo con un mismo equipo y conseguir estas cosas".

En relación a las críticas vertidas desde la entidad azulgrana sobre la actuación del árbitro, Koeman consideró "un poco exagerado culpar sólo al árbitro o a los dos árbitros, porque en las dos jugadas en las que el árbitro saca tarjeta roja, pueden serlo, es el último hombre que hace falta".

"Es un poco exagerado, aunque entiendo cuando estás en el campo o ahí metido como entrenador (Hansi Flick) o el presidente (electo, Joan) Laporta. Yo durante muchos años también tuve esos pensamientos cuando estaba como entrenador", declaró.

Koeman también alabó la actuación de Lamine Yamal: "Puede convertirse en líder, ya no sólo dentro del campo, sino también fuera. Va a ser importantísimo en los próximos años y es normal que empiece a llevar las riendas del equipo por su calidad".

Por último, el héroe de la primera Copa de Europa del Barcelona, autor del gol que le dio el título en 1992, señaló que para la entidad no es fácil estar once temporadas sin ganar la 'Champions'.

"Ya son muchos años y creo que un club como el Barcelona, viendo el equipo que tiene actualmente y viendo los años de (Lionel) Messi, es extraño que hayan pasado tantos años sin ganarla. Hoy en día ganar una Liga es complicado, pero ganar una 'Champions' es todavía más complicado", aseveró.