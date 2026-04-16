Messi compra el UE Cornellà, club de la quinta categoría española

La entidad, fundada en 1951, ha anunciado la adquisición en un comunicado que destaca cómo esta operación refuerza "la estrecha relación" del rosarino con Barcelona y "su apuesta por el desarrollo del deporte y del talento local" en Cataluña.

"La llegada de Leo Messi abre una nueva etapa en la historia del club, con el objetivo de impulsar su crecimiento deportivo e institucional, reforzar su estructura y seguir apostando por el talento. El proyecto contempla una visión a largo plazo, con un plan estratégico que combina ambición, sostenibilidad y arraigo", señala el escrito.

El Cornellà destaca por su trabajo de cantera y por sus filas han pasado jugadores que han llegado a la élite como el actual portero de la selección española y del Arsenal, David Raya, el exbarcelonista Jordi Alba, el defensa del Barça Gerard Martín, el internacional senegalés Keita Baldé, el campeón de la MLS Ilie Sánchez, el jugador del Betis Aitor Ruibal y el capitán del Espanyol, Javi Puado, entre otros.

En este sentido, el comunicado subraya que Messi comparte este "compromiso" por el fútbol formativo, como demostró en el pasado con proyectos como la Messi Cup, torneo que celebró su primera edición el pasado diciembre en Miami, con la participación de ocho de los mejores equipos sub16 del mundo (Newell’s Old Boys, Inter de Milán, River Plate, Inter Miami, Atlético de Madrid, Chelsea, Manchester City y Barcelona).

Actualmente, el Cornellá ocupa la tercera posición del grupo V de la Tercera RFEF, a cinco puntos del líder, el Manresa, y del ascenso directo. Si termina el curso entre el segundo y el quinto puesto, el club recién adquirido por Leo Messi disputará las eliminatorias para subir a la Segunda RFEF.