Prensa alemana celebra el triunfo del Bayern frente al Madrid tras duelo "espectacular"

El triunfo del equipo muniqués fue calificado por el semanario Kicker como un "absoluto espectáculo" que se saldó con una victoria "turbulenta" de los bávaros por 4-3 tras numerosos cambios en el marcador.

"El Bayern Múnich se clasifica para las semifinales de la Liga de Campeones tras una espectacular victoria por 4-3 contra el Real Madrid", señaló en su cobertura el semanario, referente alemán en la información especializada en fútbol.

"El Bayern es lo más", publicó en su edición de este jueves el diario Bild, el más leído de Alemania, y cuya crónica del partido comenzó así: "Bienvenido a las semifinales de la Liga de Campeones, Bayern Múnich".

Este periódico apuntó que el guardamenta del equipo bávaro, Manuel Neuer -erigido en héroe por su decisiva actuación en la victoria por 1-2 del Bayern Múnich en el Santiago Bernabéu en el partido de ida-, cometió un "gran error" en el 0-1 del miércoles firmado por el centrocampista turco Arda Güler.

Pero el colombiano Luis Díaz y el francés Michael Olise "le dieron la vuelta al partido", añadió el Bild al aludir a dos de los goleadores del 4-3 que firmaron alemanes y madrileños.

Por su parte, el diario Süddetusche Zeitung, editado en Múnich, comentó en su edición digital que la vuelta de los cuartos de final que acogió la capital bávara fue "algo especial", entre otras cosas por los "errores" de los porteros y "otras cosas monstruosas".

Este diario tampoco eludió comentar el error de Neuer en el primer gol de los madrileños, pues el meta fue el "primer hombre en fallar", ni la "mano ridículamente innecesaria" por la que el francés Eduardo Camavinga vio la segunda tarjeta amarilla.

Esa amonestación dejó al Real Madrid con diez hombres, poco antes de que también fuera expulsado Güler, que dejó a los 'blancos' con nueve sobre el césped antes del pitido final con el que los madrileños quedaron eliminados.

Por su parte, el diario generalista Die Welt, tras las dos victorias de los muniqueses sobre el Real Madrid, destacó que el equipo bávaro "vuelve a ser capaz de algo grande".

"En un partido excepcional, el Bayern derrota a su bestia negra, el Real Madrid", señaló en su análisis del partido este periódico, que atribuyó el mérito deportivo, sobre todo, al entrenador de los bávaros, el técnico belga Vincent Kompany.

"El artífice de este éxito es el entrenador Vincent Kompany", según Die Welt.

En semifinales, el Bayern Múnich se medirá a partir del 28 de abril al París Saint-Germain, vigente campeón de la competición.