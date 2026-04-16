Pubill: "Estamos en el momento soñado, hay que dar la talla"

"Viene el momento más bonito de la temporada, el más complicado también, el momento que tenemos que estar enchufados y así va a ser. Fiché por este gran club para poder jugar partidos así. Toca darlo todo y dejarlo todo en el campo hasta el final y disfrutar", explicó en zona mixta antes del entrenamiento.

Pubill "claro que soñaba con esto" cuando firmó por el Atlético el pasado verano. "Para eso vine aquí, para jugar partidos así. Sabía que es un club muy grande, siempre está en momentos así en este tramo de la temporada y evidentemente estamos en el momento soñado y hay que dar la talla", proclamó.

"Nos vamos a enfrentar a un gran rival, que se lo han merecido igual que nosotros estar ahí y daremos todo. Vamos a lucharlo hasta el final y ojalá ganarlo", apuntó el defensa, que consideró que "hay muchos" motivos para creer en que el Atlético pueda ser campeón: "La plantilla, el entrenador, el club... Es un club que nunca deja de creer, que es su filosofía".

"El equipo está preparado, vamos a luchar desde el minuto 1 hasta el final. Hasta que no estemos en la ducha no vamos a parar, nos vamos a dejar todo y creo que esa va a ser la clave", continuó el defensa, que remarcó que su equipo está "en un gran momento" físicamente.

"Trabajamos durante toda la temporada para llegar a este momento. El equipo llega en perfectas condiciones, así que vamos a dejarlo todo", afirmó.

"No" es de ponerse "muy nervioso" antes de los partidos, según declaró el central, que ha asumido todo el sentido de pertenencia al Atlético: "Desde que llegué me enseñaron muy rápido lo que es este club y lo aprendí muy rápido también. No puedo hacer otra cosa que disfrutarlo".

Y destacó la figura de Diego Simeone: "Creo que ha sido, sino lo más importante, de lo más importante desde que llegué aquí. Me enseñó en una posición nueva, aprendí muy rápido porque lo hace todo muy fácil. Como a todos los compañeros, nos obliga a estar metidos y dar siempre el cien por cien. Es un gran entrenador. Si estamos aquí es por él, sobre todo".