Pubill y el penalti reclamado por el Barcelona: “No se puede pitar nunca”

“La versión ya la dio la UEFA, así que no hace falta. Está claro cuál es mi opinión, que no se puede pitar nunca, así que no tengo nada más que decir”, expresó en la zona mixta en el Centro Deportivo de Majadahonda, antes del entrenamiento vespertino y a dos días de la final de la Copa del Rey contra la Real Sociedad en el estadio La Cartuja de Sevilla.

Pubill valoró que el partido de vuelta del pasado martes en el Metropolitano contra el Barcelona, con la clasificación del Atlético para las semifinales de la Liga de Campeones, fue “mágico”. "Hacerlo delante de nuestra afición fue precioso", afirmó.