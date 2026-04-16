Tunde: "Siempre hemos visto cerca la permanencia pero ahora más que nunca"

“Al final, en todos los equipos siempre hay rachas, la clave es mantenerse unidos, ir todos a una y el objetivo está cada vez más cerca. Siempre hemos visto cerca la permanencia pero ahora más que nunca”, dijo Tunde.

“Quedan bastantes jornadas, va a haber resultados que nos favorezcan y otros que no, pero tenemos que centrarnos en seguir esta racha”, comentó el jugador del Levante tras haber ganado el pasado lunes al Getafe.

El atacante, además, admitió que el choque del próximo 23 de abril en València ante el Sevilla, que tiene ahora cinco puntos más que ellos, será decisivo.

“Es el partido más cercano pero, para nosotros, son todos los partidos una final. El apoyo de la gente nos da mucho aliento y queríamos hacer del Ciutat un fortín y se está viendo”, aseguró.

Tunde, de 20 años y que debutó con el primer equipo en diciembre de 2025, admitió que vive un gran momento y agradeció la confianza de Luís Castro, pues desde que llegó el luso en Navidad ha participado ya en catorce partidos de Liga.

“Estoy muy feliz, la verdad. Cuando un jugador tiene continuidad siempre está feliz. Sé que los goles llegarán, ahora mismo mi objetivo es conjunto, estar unido al equipo y conseguir el objetivo y lo demás está por venir”, afirmó.

“Al final, cada partido cojo más confianza, el salto de categoría es bastante grande pero entre los compañeros y el entrenador voy cogiendo confianza. Es bastante más fácil cuando te dan continuidad. Es trabajar día a día, la constancia y no bajar los brazos”, agregó.

El extremo catalán también se refirió a su reciente renovación hasta junio de 2029. “Llevo cuatro años aquí, he crecido mucho. El Levante es como mi casa y estoy muy feliz de estar aquí”, finalizó.