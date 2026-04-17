Colo Colo expone su liderato el día de su aniversario acechado por Universidad Católica

Deportes Limache, segundo con los mismos 17 puntos, abre la fecha en casa contra Universidad de Concepción, sexto con 14.

Colo Colo buscará un triunfo en su estadio Monumental para consolidar su liderato, aunque tiene un partido menos, cuya nueva programación está pendiente.

El equipo dirigido por el argentino Fernando Ortiz enfrenta a un rival que ha perdido en sus cuatro partidos jugados fuera de casa y que fue derrotado el pasado martes en la Copa Sudamericana por Montevideo City Torque.

El Cacique afronta la liga como único enfoque, tras quedar fuera de torneo internacionales esta temporada, luego de un 2025 de crisis en todos los frentes cuando celebró su centenario.

La Católica, en cambio, disputa la Copa Libertadores y viene de ganar como visitante a Cruzeiro, mientras que en la liga local es tercero y suma tres triunfos seguidos.

Los Cruzados cerrarán la fecha el próximo lunes frente al conjunto cementero, que es decimoquinto con 7 enteros, luego de que una decisión administrativa le quitara 6 puntos para enviarlo a la zona de descenso de la tabla.

Ñublense, cuarto con 16 unidades, visita al noveno Coquimbo Unido, que tiene 12, en un duelo al que ambos llegan en alza.

El equipo de Chillán sacó un triunfo importante ante Universidad de Chile el pasado domingo, y los aurinegros consiguieron su primer triunfo en Libertadores tras 34 años, al vencer de visitante al peruano Universitario.

Huachipato, quinto, recibe al decimotercero Audax Italiano, y Universidad de Chile, que ocupa el séptimo puesto con 13 enteros, buscará recuperarse en su visita de este sábado al undécimo Everton.

El cuadro laico aún busca el equilibrio en sus resultados, desde que llegó al banquillo el entrenador argentino Fernando Gago, quien en la liga chilena debutó con una goleada a La Serena y luego perdió ante Ñublense.

En el resto de la fecha, el octavo O’Higgins visita al decimocuarto Cobresal, mientras que el colista Deportes Concepción recibe al décimo La Serena.