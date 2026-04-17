El Atlético ultima su preparación con Hancko y sin Giménez en La Cartuja

Ambos eran las dos dudas del equipo en su viaje a Sevilla, con diferente resultado en la sesión preparatoria de este viernes, con lo que previsiblemente el central uruguayo será la única ausencia por lesión. Giménez se perderá su cuarto encuentro seguido.

Sin embargo, Hancko tiene opciones de llegar al partido. Su reincorporación al grupo es una buena señal, no definitiva, tras sufrir una torcedura de tobillo hace una semana y media, en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Barcelona en el Camp Nou. No jugó por ese motivo ni contra el Sevilla ni la vuelta de la eliminatoria.

Este viernes fue su primer entrenamiento con el grupo desde entonces, con lo que habrá que esperar a las horas previas al encuentro para comprobar si entra en la convocatoria final y si forma parte del once inicial, en el que sería indudable de no ser por una lesión y una recuperación tan reciente.

Simeone recupera a Pablo Barrios, que ha sido baja en 16 de los últimos 17 partidos por dos lesiones musculares en los últimos dos meses y medio, pero que ya está listo para volver a la competición en la final de la Copa del Rey.