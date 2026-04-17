Miranda: El gol de Copa cambió la vida del Atleti. Es el momento más feliz de mi carrera

"En la final del Copa cuando el autobús estaba para llegar al Bernabéu había tanto tifosi del Atleti que dije: 'joder vamos a jugar en casa prácticamente'. Ahí yo vi cómo los aficionados creían en nosotros. Teníamos que ganar por ellos. El gol de Copa cambió la vida del Atleti. El momento más feliz de mi carrera", señaló en el programa multiplataforma 'El camino de Mario' que presenta su ex compañero Mario Suárez.

El club aspira ahora a volver a ganar el título, esta vez contra la Real Sociedad: "El Atlético es un equipo que está jugando mucho mejor ahora. En este momento está siempre buscando el gol y normalmente en las partidos siempre marca entre dos o tres goles. A los jugadores de ahora les diría que disfrutaran el momento porque pueden hacer historia. No podemos vivir tanto tiempo del pasado, llegó el momento de que aparezcan otros héroes".

Preguntado por el momento más triste, Miranda indicó: "La final de Lisboa fue el momento más triste de mi vida. Nos metieron en la cosa que más entrenábamos, que era el balón parado". Ese revés acabó condicionando su salida del club: "Me quedé muy triste con la Champions y tenía que cambiar. Y para continuar creciendo el club necesitaba vender jugadores".

Miranda se marchó dejando un gran legado, pero sus comienzos allí no fueron sencillos: "La primera semana que estuve con Simeone me miró y me dijo "tal y como tú entrenas... tú no vas a jugar conmigo". Me quería matar porque no entrenaba bien. Esperé mi oportunidad y cuando me llegó le dije “si yo juego bien, tú ya no me quitas más. Y así fue. Cuando fiché por el Atleti me acuerdo de que un director de Brasil me dijo “los títulos que ganaste en tu carrera se acaban aquí porque en el Atlético no vas a ganar más".

Además analizó su trayectoria internacional y el varapalo que supuso para él no ir al Mundial del 2014 con Brasil: "Creo que Scolari no veía al Atleti. En aquel momento estaba siendo de los mejores centrales de Europa y no estar en este Mundial para mí fue muy triste, muy duro, porque eran los mejores momentos de mi vida como futbolista".

Eso pudo cambiar de haber jugado con España, una opción que se le llegó a presenta: "Vicente Del Bosque lo pensó. Habló conmigo, pero ya tenía en mente jugar con Brasil y no era posible porque ya había jugado partidos oficiales con la selección".

Por otro lado se refirió a la figura de Vinicius Junior, extremo brasileño del Real Madrid: "Para mí Vinicius tiene mucha calidad, pero aún está distante de Neymar, de Messi y de Cristiano".