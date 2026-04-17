Oyarzabal: "Puede ser nuestro día y creemos en ello"

Oyarzabal, en la conferencia de prensa que ofreció en el Estadio de La Cartuja, escenario del partido, previa al entrenamiento oficial de la Real, aseguró que llegan "bien" para una final muy diferente a la que ganaron en 2021 al Athletic Club, que se jugó con restricciones de público por la pandemia y en la que él marcó el gol de la victoria (1-0) de penalti.

El internacional español destacó el ambiente vivido este viernes desde la salida de San Sebastián y resaltó que el sábado estarán en Sevilla familiares, amigos y una afición que no pudo entonces disfrutar del aquel título de campeón.

El delantero txuri urdin, de 28 años y que cumple su undécima temporada como futbolista de la Real, dijo que como capitán quiere "transmitir confianza y tranquilidad a la gente" porque es "un día importante para hacer historia".

Oyarzabal puntualizó sobre su estado físico que está "al cien por cien" y explicó que en el anterior partido ante el Alavés no lo estaba y que por eso fue "mejor tomarlo con clama" pero que toda la semana se ha "entrenado con normalidad".

"Me espero un gran partido. Es una final y ante un equipo muy potente que acaba de eliminar de la 'Champions' al Barça. Ellos estarán con confianza pero nosotros creemos en nosotros y tenemos confianza en nosotros mismos", argumentó.

El delantero reconoció tener un "orgullo y felicidad tremenda de poder vivir algo así" y que es un momento que no saben "cuando se va a repetir", aunque pelearán "para que no sea la última" y además para que ahora "pueda tocar el premio gordo".

Oyarzabal, preguntado por la labor en el equipo del técnico estadounidense Pellegrino Matarazzo, quien llegó al cargo el pasado diciembre, señaló que se le "debe mucho". "Desde su llegada las cosas han cambiado mucho", subrayó, aunque también recordó a los que estaban antes como Sergio Francisco, al que sustituyó, porque "también ellos han tenido impacto para estar aquí".

"Ojalá que podamos celebrar (Matarazzo) su primer título y yo mi segundo juntos", dijo Oyarzabal, quien resaltó que para ganar al Atlético de Madrid "habrá que hacer bien mil cosas", para lo que espera "que la gente -aficionados- den el plus" en el estadio que no tuvieron en la anterior final en este mismo escenario.