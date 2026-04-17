Uruguay necesita sumar para aferrarse a la repesca y Chile quiere más

Montevideo, 17 abr (EFE).- La selección femenina de Uruguay, penúltima clasificada en la Liga de Naciones, necesita ganar los últimos 6 puntos en juego para aferrarse a la repesca del Mundial de Brasil 2027 y su primera prueba de fuego la tendrá este sábado ante Chile, que desde el cuarto puesto cree que puede lograr más.