Griezmann: “Nos levantaremos”

“Ayer fue un día muy difícil para todos los atléticos, pero después de tantos años en este club he aprendido una cosa y no es otra que nos levantaremos, estoy convencido. Porque lo hemos hecho más veces y porque esa es la esencia de la vida. Caer y levantarse”, dijo.

“Por delante tenemos aún un ilusionante reto en Europa y todos juntos pelearemos por alcanzar este sueño. Gracias por vuestro apoyo, a los miles y miles que nos animaron desde Sevilla, desde Madrid y desde cualquier rincón del mundo. En las buenas y en las malas. Siempre Atleti”, añadió el atacante en declaraciones facilitadas este domingo por el Atlético de Madrid.