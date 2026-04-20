Brugts: "Estoy rodeada de jugadoras que nunca se conforman"

"Estoy rodeada de jugadoras que nunca se conforman con lo que logramos, sino que siempre quieren ir a por más y más, y he aprendido muchísimo estando rodeada de jugadoras con esta mentalidad", apuntó la extremo reconvertida a lateral.

En una rueda de prensa virtual organizada por Disney+ en la antesala de la semifinal de la máxima competición continental que arrancará este sábado ante el Bayern Múnich, Brugts profundizó en la auto-exigencia que se vive en el vestuario azulgrana, una presión con la que "también es un privilegio convivir", aseguró.

"La presión es parte del fútbol, pero también es un privilegio; si existe, es porque lo que hacemos es importante para la gente. A nivel personal, aunque los nervios están ahí, me da tranquilidad observar a las veteranas, ver cómo asumen el liderazgo y simplemente seguirlas", apuntó la internacional neerlandesa.

Plenamente integrada en su tercera temporada en la capital catalana, donde aseguró sentirse "como en casa", Brugts defendió la fortaleza de un grupo que también está a un partido de proclamarse campeón de su undécima Liga y ha sabido aislarse de las dudas sobre la profundidad de la plantilla tras las salidas del pasado verano.

"Si la gente habla de nosotras de esa manera, lo único que podemos hacer es intentar demostrar que se equivocan", aseveró la jugadora, quien insistió en que, aunque la nómina de futbolistas sea más corta, eso no significa que tengan "menos calidad".

En lo estrictamente deportivo, la lateral advirtió de la "impresionante" racha de su rival, que cuenta por victorias todos sus partidos desde su último enfrentamiento, en la fase de liga de la presente edición de la 'Champions', un contundente 7-1 que la lateral descartó que sirva como referencia.

"El primer partido contra ellas fue hace tiempo y en un contexto muy diferente; sabemos que no se repetirá el mismo escenario. Así es el fútbol, cada partido es un mundo. Tenemos que estar lo más preparadas posible, y para eso estamos entrenando", señaló.

Por todo ello, la exjugadora del PSV Eindhoven subrayó que para alcanzar la final de Oslo deberán ser fieles a su identidad, al tiempo que se mostró "satisfecha" con su capacidad para adaptarse a distintos roles tácticos, ya sea actuando por fuera o por dentro "como una centrocampista", dependiendo del plan de partido.

Finalmente, Brugts reconoció que la lesión de Aitana Bonmatí "fue un shock" por el peso específico de la tres veces Balón de Oro, aunque puso en valor la irrupción de jóvenes como Clara Serrajordi, de quien se siente "orgullosa" por la calma y madurez que ha aportado al equipo.

Sobre Alexia Putellas, con quien comparte banda izquierda, la neerlandesa confesó que es un "privilegio" aprender de ella. "Lo que la gente ve en los partidos es que realmente puede ser una líder. Pero también en los entrenamientos, siempre exigiendo al menos el 100% de cada una y de sí misma en primer lugar; es realmente un ejemplo", concluyó.