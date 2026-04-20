Diego Gómez, del Brighton, descarta gravedad de su lesión de rodilla

"Tuve una pequeña lesión, pero no es nada grave", publicó el seleccionado de Paraguay en una historia de Instagram tras la alarma generada entre los aficionados y a solo 51 días del inicio del Mundial de la FIFA en Estados Unidos, México y Canadá.

El mediocampista, un titular habitual de la Albirroja, afirmó que está "bien" y con "buena energía", pero debe guardar reposo y "seguir con algunos estudios para tener un diagnóstico más claro".

En el minuto 17 del partido ante el Tottenham Hotspur, que terminó 2-2, Gómez sufrió la lesión en la rodilla izquierda en un salto y se marchó del campo llorando y con claros signos de dolor.

Al respecto, el técnico del Brighton, Fabian Hurzeler, dijo en una conferencia de prensa que "las noticias son bastante positivas" al señalar que "definitivamente no es una lesión grave" que deje a Gómez fuera de las canchas por un largo periodo.

"Tenía algo en la rodilla, así que le hicimos una resonancia magnética y tenemos que repetirla en unos días para saber qué es, pero lo que puedo decir es que no es tan grave como algunos esperábamos", agregó.

Gómez, de 23 años, fue fichado por el Brighton en enero de 2025 procedente del Inter Miami por poco más de 10 millones de euros.