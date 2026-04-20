El argentino Lo Celso y el brasileño Natan, novedades en una lista sin Antony y Llorente

Pellegrini ofreció este lunes una lista de veintitrés citados para el desplazamiento a la capital gerundense a la que, con respecto a la del jueves en la vuelta de los cuartos de final perdida ante el Braga portugués (2-4), regresan Lo Celso, quien no estaba inscrito para la segunda fase de la competición europea, y Natan, que se perdió ese último partido por sanción.

Salen, por el contrario, de la citación el brasileño Antony, quien deberá cumplir un encuentro de sanción al ver la quinta amarilla en el último duelo de LaLiga EA Sports ante Osasuna en El Sadar (1-1), y Llorente, quien sufre un esguince de tobillo, según precisó en conferencia de prensa el entrenador de Santiago de Chile.

Sí repite en la convocatoria el centrocampista y capitán del Betis, Isco Alarcón, quien podría reaparecer casi cinco meses después de la grave lesión en el tobillo derecho que sufrió el 27 de noviembre en el partido de la Liga Europa frente al Utrecht neerlandés, después de que ya estuviera en el banquillo el jueves frente al Braga, aunque no dispuso de minutos.

Continúan lesionados los laterales Ángel Ortiz y el hispanodominicano Junior Firpo.

Los veintitrés citados por Pellegrini para Girona son los porteros Álvaro Valles, Pau López y Adrián; los defensas Natan, Bellerín, Bartra, Ricardo Rodríguez y Valentín Gómez; los centrocampistas Altimira, Fornals, Amrabat, Fidalgo, Riquelme, Deossa, Lo Celso, Isco y Aitor Ruibal; y los atacantes Chimy Ávila, Abde, Bakambu, Cucho Hernández y Pablo García.