El Tigres del uruguayo Aguirre visitará al Atlas del colombiano Vargas, en esperado duelo

Los Tigres están en el noveno lugar de la clasificación, fuera de la zona de cuartos de final, y son uno de los clubes de más poderío económico en la liga pero están obligados a ganar ante el Atlas porque de lo contrario comprometerán su pase a la siguiente ronda.

Aguirre y el campeón mundial argentino Ángel Correa serán bujías del ataque de los regios, que tendrán en el argentino Juan Brunetta y en el centrocampista uruguayo Fernando Gorriarán a otros dos importantes jugadores de ataque, empeñados en vulnerar a Vargas, uno de los mejores porteros de la liga.

Atlas tratará de sacar provecho de la condición de local y buscará hacer daño con una ofensiva en la que serán claves el mexicano Arturo González y el argentino Manuel Capasso.

La decimosexta y penúltima jornada se jugará durante martes y miércoles y tiene entre sus juegos más llamativos el de mañana entre León y América, obligados a ganar para no poner en riesgo su clasificación a la fase decisiva del campeonato.

América dio un golpe de autoridad el pasado sábado al vencer por 2-1 al Toluca; subió al sexto lugar, pero tiene los mismos puntos que Atlas y León y uno encima de Tigres, lo cual significa que debe mantener una racha ganadora para seguir vivo.

Este martes, en los otros encuentros, Cruz Azul, cuarto de la tabla, visitará a Querétaro con el propósito de sacudirse la racha de ocho partidos sin ganar, el Pumas UNAM recibirá al Juárez con todo a favor para defender su tercer lugar y Monterrey al Puebla.

El miércoles, el líder Guadalajara irá a la casa del Necaxa, el Pachuca del delantero venezolano Salomón Rondón visitará a Tijuana, con posibilidades matemáticas de clasificarse, y Toluca, quinto, visitará al Mazatlán.

Además, el San Luis del italiano Joao Pedro, quien comparte el liderato de goleadores con Armando González, del Guadalajara, recibirá al Santos Laguna.

- Partidos de la decimosexta jornada del Clausura mexicano:

21.04: Querétaro-Cruz Azul, Pumas UNAM-Juárez, Monterrey-Puebla y León-América.

22.04: Atlas-Tigres UANL, San Luis-Santos Laguna, Mazatlán-Toluca, Necaxa-Guadalajara y Tijuana-Pachuca.