El Tottenham condena los insultos racistas a Danso

El defensa perdió la pelota que originó el 2-2 para el Brighton y que provocó que los 'Spurs' acabaran una jornada más en la zona de descenso.

El futbolista denunció los insultos que recibió a través de las redes sociales y dijo que no le van a distraer.

"Sé lo que soy y lo que me define y es por lo que juego", dijo el futbolista, que recibió el apoyo tanto del club como de la Premier League.

"Buscaremos el castigo más fuerte posible para cualquier persona que sea identificada. Kevin tiene nuestro apoyo incondicional como jugador y como personal. Nadie en este club debería estar solo en una situación como esta. Ni nuestro estado de forma ni nuestra posición en la liga puede excusar un insulto racista. No hay conexión posible entre nuestro rendimiento en el campo y el derecho a ser discriminatoria con un jugador", aseguró el club inglés.

"Hemos visto un racismo vil y deshumanizante. Un comportamiento que es sin duda una ofensa criminal y que no será tolerado".

Los insultos a Danso se produjeron en el contexto de una jornada en la que la Premier League promueve la campaña "No hay espacio para el racismo", en la que mediante diversos anuncios e iniciativas lucha contra esta lacra. EFE.