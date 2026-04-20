Figo sobre el Real Madrid: "Cuando no ganas un título dos años saltan las alarmas"

"Todos sabemos el año que ha tenido el Real Madrid, cuando cambias de entrenador se vuelve inestable y siempre se buscan culpables. No puedo hablar porque no estoy dentro del vestuario, pero al ser uno de los mejores, cuando no ganas dos años un titulo, saltan las alarmas", afirmó.

Figo señaló que para su exequipo "es una situación rara porque está habituado a ganar", aunque "no puedes ganar siempre". "Sería todo muy monótono y hay equipos con aspiraciones, pero en el Real Madrid el ruido siempre es mayor. Ahora se hablará del entrenador, de quién tiene la culpa y bla bla bla... algo que no se habla en el vestuario", añadió.

En un conferencia de prensa en el Ayuntamiento de Madrid previa a la gala de los Premios Laureus 2026, Figo opinó que el próximo ganador de la Liga de Campeones saldrá de la semifinal que va a enfrentar al PSG, vigente campeón, y al Bayern Múnich alemán, que eliminó la semana pasada al Real Madrid.

"Pero de los que quedan me gustaría que el Atlético de Madrid conquistase la 'Champions' después de las finales perdidas y por la amistad que tengo con Miguel Ángel Gil y Enrique Cerezo", reconoció.

Preguntado por el delantero francés del Bayern Michael Olise y las posibilidades de que recale en el Real Madrid, Figo no lo ve fácil. "Ha sido una sorpresa muy positiva para los aficionados del fútbol. Será difícil, está en equipo muy grande en Europa y será complicado que pueda salir. Es una apuesta del Bayern, él lo sabe y comparado con como esta el mercado ha sido muy buena operación", destacó.

Ante el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, el portugués confió en que la selección de su país "tenga gran desempeño, con un equipo joven y pueda pelear contra el favoritismo de Brasil, Argentina, Francia o España", a la que ve "bien orientada y bien gestionada".

"Roberto Martínez es buen amigo y una buena persona y espero que haga un buen papel. No nos falta nada para ganar un Mundial. Somos once millones de habitantes. Jugamos con nuestras armas, tenemos una gran selección pero un Mundial es un torneo largo e influyen muchas cosas. Un día malo te puede dejar fuera de la competición. A Cristiano le veo siempre bien antes de cada competición", apuntó.

Y sobre la ausencia de Italia en la competición, opinó que sus dirigentes deben reflexionar. "Porque una vez es una pena no ir, dos es extraño y tres hay que pensar en una restructuración porque algo pasa. Si no ganas y hay calidad es cuestión estructural y se debe pensar qué pasa", consideró.

Luis Figo habló también de dos entrenadores que suenan como posibles para el Real Madrid, José Mourinho, técnico del Benfica, y del seleccionador francés, Didier Deschamps, del que dijo que "tiene la experiencia y personalidad para poder dirigir a un equipo de donde sea y español también".

"José Mourinho es un amigo, le he tenido de todas formas, traductor de Bobby Robson, segundo con (Louis) Van Gaal y entrenador principal en el Inter. Siempre será valioso para cualquier equipo y donde esté por su calidad, forma de ver el fútbol y experiencia. Está en el equipo contrario al mío, el Sporting. Como amigo y referencia le deseo siempre lo mejor, independientemente donde esté, salvo contra Sporting", sostuvo entre risas.