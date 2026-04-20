Futbolista de Flamengo agradece apoyo por la salud de su hijo

El jugador del Flamengo y exvolante del Atlético Madrid, Saúl Ñíguez, reveló el domingo, tras un partido de liga contra el Bahía, que su hijo mediano, Enzo, nacido en 2023, está internado en cuidados intensivos.

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“No están siendo días fáciles para mí. Llevo tres días durmiendo en el hospital”, reveló el centrocampista después de la victoria por 2-0 contra el Bahía, que supuso su regreso a las canchas tras superar una lesión en el tobillo izquierdo, que sufrió en diciembre.

Saúl, que volvió por la noche al hospital, no ha interrumpido su rutina y este lunes ha participado en el entrenamiento del club carioca, que volverá a entrar en acción el miércoles contra el Vitória, por la Copa Brasil.

Uno de los mensajes públicos de apoyo llegó del técnico Leonardo Jardim, que expresó palabras de ánimo y destacó que el jugador “no se ha perdido ningún entrenamiento”, a pesar de haber dedicado tiempo a su hijo en el hospital.

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“Es un jugador que, poco a poco, va entrando en forma. Todos conocen su calidad, pero ha estado cuatro meses sin jugar. Es necesario darle un periodo de adaptación más largo”, manifestó el entrenador. EFE