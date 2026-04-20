Gullit: "Simeone es de los mejores entrenadores que ha habido en el fútbol"

Gullit, embajador de los Premios Laureus que se entregan en Madrid, habló sobre la reciente final de la Copa del Rey española que ganó la Real Sociedad al Atlético de Madrid y elogió al técnico rojiblanco, con el que coincidió en la Liga italiana en la década de los noventa cuando ambos eran jugadores.

"La final que vimos hace dos días fue muy bonita. Ganó la Real Sociedad, pero creo que a Simeone no se le da el crédito que se merece porque lleva mucho tiempo haciendo lo que hace. Todo lo que hace es buenísimo, es fantástico, y sabe siempre motivar a los jugadores", dijo Gullit, en conferencia de prensa.

"Es uno de los mejores entrenadores que ha habido en el fútbol. Cuando ha jugado con rivales como el Barcelona se ha adaptado y lo ha hecho bien. El otro día, en la segunda parte de la final con la Real Sociedad, se ató al rival y hubiese merecido algo más, pero en fútbol no siempre tienes lo que te mereces", comentó.

Gullit, doble ganador de la Liga de Campeones con el Milan en 1989 y 1994, opinó que para llevarse este año el título continental el vencedor saldrá de la eliminatoria de semifinales que disputarán el París Saint Germain y el Bayern de Múnich.

"No tengo la bola de cristal para saber quién ganará, pero creo que para mí la final debería ser PSG-Bayern. Es una pena que se enfrenten en semifinales; por eso creo que el que gane la eliminatoria ganará el título", comentó.

Respecto al Mundial de México, Canadá y Estados Unidos que comenzará en dos meses, Gullit señaló que como "favoritas" ve a Francia, España y Argentina y "cerquita" a Países Bajos.

"Se vio en la última Eurocopa, que estuvimos en semifinales, y tenemos muchos jugadores que después de este Mundial dejan la selección. Espero que aprovechen la oportunidad", apuntó.

En ese Mundial no estará Italia, que por tercera vez consecutiva no ha logrado la clasificación.

"Italia se ha dejado su ADN. Antes se centraba mucho en la defensa y la última vez que ganaron algo es cuando tuvieron una defensa fuerte. Ahora no tienen esos jugadores y quieren jugar un fútbol que no está en su ADN. Tienen que volver a recuperarlo y abordarlo desde la defensa. Uno tiene que saber como defenderse y espero que puedan volver al nivel que se merecen", concluyó.