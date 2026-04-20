Konaté, cerca de renovar con el Liverpool

El central, que llegó del RB Leipzig por 41 millones de euros hace cinco años, despertó el interés de clubes como el Real Madrid al conocer su finalización de contrato este verano, pero finalmente va a llegar a un acuerdo con el club inglés para su renovación.

"Se han dicho muchas cosas, pero llevamos hablando mucho tiempo con el club y estamos cerca de un acuerdo", confirmó Konaté tras el triunfo de este domingo frente al Everton en el derbi de Merseyside.

"A todo el mundo le gustaría que fuera lo más rápido posible, pero estamos en el buen camino. Hay una gran posibilidad de que esté aquí la temporada que viene. Es lo que siempre he querido. Estoy esperando para cerrar el contrato, pero cuando esté todo hecho quiero que le preguntéis a Richard (el director deportivo) lo que le dije en septiembre, antes de que la gente empezara a hablar".

Desde su llegada hace cinco años, Konaté ha ganado una liga, una Copa de la Liga y una FA Cup con el Liverpool y ha disputado 113 partidos, convirtiéndose en la pareja favorita de Virgil Van Dijk en el centro de la defensa.

A punto de solucionar la situación contractual de Konaté, el Liverpool tendrá que solucionar otras incorporaciones en el mercado veraniego ya que en las últimas semanas anunciaron las salidas de Mohamed Salah y Andy Robertson, dos futbolistas a los que tendrán que sustituir. EFE.