Messi, jugador de la jornada 8 de la MLS tras su doblete contra el Colorado Rapids

Messi abrió el marcador el sábado desde el punto de penalti y metió el gol de la victoria en el minuto 79 con un impresionante tiro a la escuadra, en el que supuso el estreno del nuevo entrenador del Inter Miami, Guillermo Hoyos, tras la abrupta salida de Javier Mascherano.

Es la decimocuarta ocasión en que el delantero recibe este reconocimiento, y la segunda esta temporada.

La leyenda de Los Angeles Galaxy, el estadounidense Landon Donovan, tiene el récord absoluto con 19 designaciones en más de una década de militancia en la MLS.

Messi suma siete goles en lo que va de liga, en la que aspira a ganar su tercer MVP consecutivo.

El argentino llegó a la MLS en el verano de 2023 y ha sumado un título por temporada con el Inter Miami. Primero llegó la Leagues Cup en 2023, le siguió el Supporters' Shield en 2024 y el año pasado levantó la MLS Cup.

El Inter Miami ocupa la segunda posición en la Conferencia Este con 15 puntos, cuatro menos que el Nashville, tras un inicio irregular de año que se saldó con su eliminación en octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf.