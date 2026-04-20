Rosenior confía en mantener su puesto

Los 'Blues' han encadenado cuatro derrotas consecutivas en Premier League sin marcar un solo gol, un hito que no se veía en Stamford Bridge desde 1998. Esta racha de resultados les ha dejado en el sexto lugar a siete puntos de distancia del Liverpool, que marca las posiciones de acceso a Champions League.

El técnico inglés fue preguntado este lunes, en la previa del partido contra el Brighton & Hove Albion, si siente el apoyo del club y dijo que al "100 %".

"Me apoyan en las conversaciones diarias. Los directores deportivos han estado magníficos en su apoyo tanto a mí como al club. Confiamos mucho en ellos. Sabemos que necesitamos ganar".

La semana pasada, Behdad Eghbali, uno de los dueños del club, aseguró que confían en Rosenior para seguir siendo el entrenador del club y que puede ser un éxito a largo plazo.

"Todos tenemos muy claro lo que tenemos que hacer y lo que queremos para devolver a este equipo a dónde se merece".

Esta semana el Chelsea jugará este martes el partido adelantado de Premier League contra el Brighton porque el domingo disputarán las semifinales de la FA Cup contra el Leeds United en el que es el único título que aún pueden ganar esta temporada.